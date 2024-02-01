Подмосковье 01 февраля 2024, 11:51 Качество транспортного обслуживания проверили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске. После прошлой встречи с представителями администрации перевозчик устранил ряд замечаний, касавшихся актуальности расписания, количества маршрутов и состояния транспортных средств.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай побывал на автостанции и поговорил с пассажирами утренних рейсов.

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«Пообщавшись с жителями, убедился, что часть замечаний перевозчик устранил. Это и актуальное расписание, и снижение количества рейсов не по расписанию. Однако острой проблемой является сход техники с маршрута по техническим причинам», — отметил Александр Мамлай.

Он добавил, что старые автобусы часто выходят из строя. Эту проблему планируется решать совместно с перевозчиком и при поддержке регионального правительства.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Жители Солнечногорска могут озвучить свои пожелания по работе общественного транспорта по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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