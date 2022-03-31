Качество содержания территорий проверили в Одинцове

Качество содержания территорий в поселке Горки-2 проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Во время обхода особое внимание было уделено состоянию контейнерных площадок.

Глава муниципалитета осмотрел крупнейшую площадку поселка — возле дома № 33. На ней установлены девять серых контейнеров и два синих сетчатых. В соответствии с региональными стандартами есть бетонное основание. Также имеется ограждение с трех сторон и навес. Иванов отметил, что учитывая, что площадка имеет широкий подъезд — территорию надо охватить видеонаблюдением. Это позволит пресекать сбросы строительных отходов.

«Надо проработать возможность установки камеры и подключения ее к системе „Безопасный регион“. <…> Камера поможет поддерживать порядок — по ней можно будет отследить, если кто-то сбросит в контейнер строительные отходы», — заявил Иванов. Он также отметил, что эта площадка большая и удобная, ей пользуются не только жители Горок-2, но также село Знаменское и коттеджный поселок «Знаменское поле».

«Также в этом году на площадке необходимо привести в соответствие участок с контейнером для крупногабаритных отходов — его также необходимо оградить с трех сторон», — добавил Иванов.

Все пять контейнерных площадок, расположенных в территориальном управлении Горское, оснащены по региональным стандартам и обслуживаются должным образом, отметил глава Одинцовского городского округа.

Площадки были обустроены в 2018 году силами МУП «ЖКХ Горки-2». Это было сделано в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий.