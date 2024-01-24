Подмосковье 24 января 2024, 16:09 Качество содержания придомовых территорий проверили в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сотрудники администрации Мытищ проверили состояние придомовых территорий городского округа. Вопрос о текущем содержании территории остается на особом контроле местных властей.

Инспекторы проверили дворовые территории жилого комплекса «Пироговская Ривьера». Возникли проблемы с вывозом мусора из-за заполненной парковки и затрудненного проезда техники после снегопада. Сейчас проблема решена с управляющей компанией «Домэлком» — контейнерные площадки были очищены, мусорные отходы вывезены.

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Продолжится работа по очистке территорий от снега. Очищены входные группы, тротуары, домовые проезды. Однако остались замечания по уборке улиц.

Сегодня, 24 января, проведут уборку улицы Сурикова, а также очистят детские площадки.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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