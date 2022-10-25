Качество содержания придомовых территорий проверили в Лобне | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 20:47 Качество содержания придомовых территорий проверили в Лобне пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

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В Лобне инспекторы ГУСТ проверили дворовые и общественные территории в преддверии зимы. Городской округ посетил заместитель руководителя Главного управления содержания территорий региона Александр Боровков.

«С коллегами прогулялись по улицам Мирная, Ленина, Победы и Калинина. Были выявлены замечания, которые внесены в протокол встречи, поставлены адекватные сроки устранения всех замечаний. В частности, хочу отметить, что в городском округе достаточное количество низких ограждений палисадников на территории дворовых территорий. Такие заборы необходимо устранять — портят внешний вид двора, а функциональной нагрузки не имеют», — сказал Александр Боровков.

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Инспекторы выявили замечания к содержанию детских игровых площадок и их отдельных элементов. Коммунальные организации Лобни постараются устранить все в оперативном режиме, отметил Боровков.

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«Готовность к зиме не дотягивает до нормативного показателя, замечания к текущей работе также имеются. Однако ГУСТ готово поддержать муниципалитет — разъяснять, рекомендовать и корректировать вектор», — отметил Александр Боровков.

Также заместитель министра добавил, что в округе обновляется муниципальный центр управления регионом, в связи с этим были даны рекомендации по работе сотрудников и назначен куратор от ГУСТ.