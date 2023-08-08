Подмосковье 08 августа 2023, 14:29 Качество содержания дворов и парков проверили в Лобне Телеканал «360»

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Руководитель главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова проверила качество содержания дворов и парков в Лобне. Она осмотрела те адреса, по которым поступило наибольшее число обращений через социальные сети и портал «Добродел».

Министр Светлана Аипова уделила особое внимание содержанию детских площадок в микрорайоне Красная Поляна. Где-то нужно поменять покрытие, где-то отремонтировать горки и качели, а где-то — просто навести чистоту и порядок. Все недочеты устранят в течение 10 дней.

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Парк «Река времени» — еще один объект, требующий постоянного внимания. Его открыли в 2022 году, и он уже стал любимым место отдыха горожан. Во время проверки инспекторы отметили слишком низкие качели, неудобное ограждение спортивной площадки, которое нужно заменить, дефекты на горках и тренажерах, а также нескошенную траву, сухостой и аварийные деревья.

Такие же замечания были и в городском парке культуры и отдыха. В ближайшее время его ждет реконструкция, во время которой специалисты учтут все требования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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