Качество школьного питания проверили в Пушкинском округе | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 22:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Качество школьного питания проверили в Пушкинском округе

Читать 360tv в

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил качество питания детей в школе. Рацион для учеников включает в себя диетические блюда и сезонные овощи и фрукты.

Сотрудники школы № 3 составляют меню на несколько дней вперед. В школе отмечают, что самые строгие дегустаторы — дети.

Реклама

«Меню у нас десятидневное. Повторений практически нет. На 10 дней продуктов нам завозят. Мы готовим вкусно, видите, как дети едят. Утром в основном кашки. А уже в обед первое, второе и салатики каждый день», — рассказала заведующая производством школьной столовой Юлия Карташова.

Реклама

На завтрак готовят каши рисовую, пшенную, омлет и запеканку. На обед ребятам предлагают щи, рассольник и борщ. Самое любимое блюдо всех школьников — пельмени.

Комиссия, которую возглавил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, не только оценивала вкусовые качества блюд, но и состояние школьных пищеблоков, соблюдение режима хранения продуктов. Кроме того, провели проверку провели того, как организована работа школьного общепита. Замечаний у комиссии не возникло.

«Сегодня мы проверили, как организовано питание в школе. Питание десятидневное. Любимое блюдо детей — пельмени, дают по пятницам. Я считаю, что все организовано на должном уровне и соответствует всем нормам», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Глава округа также отметил, что каждый родитель по согласованию с классным руководителем может подойти в школу в удобное для себя время и попробовать порцию, которую предлагают детям на завтрак или обед. А также оставить замечания и предложения в «Журнале обратной связи».

0 0 0 0 0 0