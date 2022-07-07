Качество работы по обращениям в МЦУР проверили в Звездном городке

В Звездном городке областные специалисты проверили работу МЦУР. По итогам инспекции они дали ряд поручений, которые помогут систематизировать работу.

Источник фото: телеканал «360»

В генеральный штаб МЦУР постоянно поступает информация от жителей о всех проблемных вопросах в муниципалитете.

«К нам обращаются чаще всего — поломка доводчика на дверях. Также были обращения — не горящие фонари. Мы стараемся, обходим территорию и предупреждаем все жалобы заранее», — отметила руководитель МЦУР г. о. Звездный городок Екатерина Бахромкина.

Затем совместно с главой Звездного городка и его заместителями представители региона отправились на выездную проверку, в ходе которой гости побывали у недавно восстановленного фонтана и смогли оценить качество воды, которую теперь можно пить.

Источник фото: телеканал «360»

Рабочая группа проинспектировала и ход работ по программе капремонта в многоквартирных домах. В этом году преобразятся дома первых космонавтов. В этом привели в порядок подвал, сейчас идет ремонт фасадов и укрепление балконов.

Также инспекция посетила озера Звездного городка, берега которых благоустроили в рамках программы « Формирование современной комфортной городской среды». В целом объезд территорий, по мнению участников, стал полезным и конструктивным.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень благодарен коллегам, что они приехали, подсказали какие-то недочеты. У нас глаз где-то замылен, они свежим взглядом увидели, нам помогли. Слава богу, ничего серьезного нет. Это все будет в кратчайшее время исправлено силами, преимущественно МБУ и какими-то поручениями. Ничего сложного», — отметил глава г. о. Звездный городок Алексей Викторенко.

«Мы, во-первых, приезжаем с целью того, чтобы реально оценить ту ситуацию, которая складывается, и увидеть, поделиться опытом, чему-то научить, что-то рассказать, привести какие-то примеры других муниципалитетов. И прийти к общему знаменателю. Те задачи, которые ставит губернатор — они исполнялись в едином целом порыве», — сказал заместитель руководителя ГЖИ Московской области Эдуард Сущенко.

Источник фото: телеканал «360»

Работы по благоустройству и ремонту домов оцениваются жителями положительно — и это направление будет продолжено, резюмировали по итогу проверки.

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