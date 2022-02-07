Качество работ по очистке кровель от снега и наледи начали ежедневно проверять в Подмосковье

Подмосковная Госжилинспекция начала проводить ежедневные проверки очистки кровель от снега и наледи из-за обильных осадков. В течение недели планируется полностью очистить дома от ранее выпавших осадков и быть готовым к новым снегопадам, сообщила руководитель ГЖИ региона Ольга Федина.

К проверкам приступили в рамках акции «Ледниковый период» с 5 февраля. Все дома на территории Подмосковья, которые должны быть очищены от уже выпавшего снега, включили в графики работ. Нагрузку распределили между управляющими компаниями так, чтобы за неделю избавиться от всех скопившихся снежных образований.

«Ситуация такова, что не убрать запланированное просто нельзя. А в планах — убрать все, что нападало и наслоилось. В связи с этим контроль Госжилинспекции включен повсеместно и ежедневно. В ходе этого недельного этапа мы должны не только очистить все крыши, но и выработать оптимальный формат ответа на новые угрозы со стороны погоды. Отдельно хочу попросить жителей, увидев ледовую опасность, быть аккуратнее и обязательно сообщить о ней в УК, администрацию или на горячую линию Госжилинспекции по телефону 8 (498) 602-83-32», — сказала руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

Инспекторы ГЖИ в ходе проверок фиксируют количество и комплектность вышедших бригад, качество и скорость очистки, наличие необходимых технических средств для работы.

Ранее сообщалось, что на этой неделе циклоны принесут в Россию потепление.