Подмосковье 05 декабря 2022, 18:01 Качество продуктов питания проверили в 70 школах и детских садах Подмосковья в ноябре

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Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья проверили качество продуктов в 70 образовательных учреждениях региона в ноябре. Они побывали в 14 округах региона, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Специалисты отдела организации работы в сфере гарантированного питания Минсельхозпрода регулярно выезжают в школы и детские сады и проверяют качество пищевой продукции. За ноябрь проведено 70 таких выездов», — сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Зампред уточнил, что во время выездных мониторингов проверяют качество продуктов и их состав, сроки годности, рацион меню и многое другое. По итогам проверок в администрации округов были отправлены информационные справки.

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Ранее сообщалось, что глава Павловского Посада проверил качество питания в школе № 9.

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