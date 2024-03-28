Подмосковье 28 марта 2024, 21:12 Качество подготовки региональных дорог к весенним паводкам проверили в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава Мытищ Юлия Купецкая совместно с сотрудниками Мосавтодора проверила качество региональных дорог, оценив их состояние перед наступлением весеннего периода. Инспекционные маршруты коснулись улиц: Пироговское шоссе, Олимпийский проспект, улица Мира, улица Силикатная и улица Угольная.

Члены комиссии выявили несколько вопросов по качеству обслуживания территорий, примыкающих непосредственно к проезжей части. Также выявлены проблемы с состоянием остановочных пунктов.

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В ближайшее время Мосавтодор приступит к очистке снега вдоль дорог. К 15 апреля обочины и дороги приведут в порядок. При стабилизации положительных температур проведут уборку и покраску остановочных павильонов.

Администрация активно контролирует состояние дорожной сети. Регулярные выездные проверки будут проводить для поддержания порядка на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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