Важное 21 февраля 2024, 14:17 Андрей Воробьев: качество питьевой воды вырастет для 65 тысяч жителей Люберец с августа Автор фото: Александра Степанова

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Водовод, который снабдит чистой питьевой водой более 65 тысяч жителей, запустят в Люберцах к августу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что после этого начнется второй этап проекта. Он завершится весной 2025 года — изменения коснутся еще 22 тысяч человек.

Андрей Воробьев отметил важность партнерства с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Подмосковье и «Мосводоканал» подписали соглашение о строительстве объекта в 2021 году.

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«Этот большой проект позволит обеспечить качественной водой около 87,5 тысячи человек. Первый этап завершим уже в августе. Положительные изменения почувствуют более 65 тысяч жителей поселка Томилино. А дальше приступим к реализации следующего этапа», — сказал губернатор.

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

На первом этапе проекта построят пять километров водовода от поселка Томилино до новостроек. Благодаря этому осенью 2024 года качество воды вырастет в нескольких жилых комплексах.

Среди них ЖК «Тройка РЭД», «Жилино-1», «Жилино-2», «Жилино-3», «Томилино-1», «Томилино-2», поселок Прерий. В общей сложности свыше 65 тысяч человек. Водовод готов уже на 70%.

Второй этап строительства

На втором этапе проекта построят еще два километра водовода, уже от новостроек до поселка Мирный и поселка Октябрьского. Это улучшит качество воды для 22 тысяч человек к весне 2025 года.

Автор фото: Александра Степанова

Благодаря соглашению с «Мосводоканалом» 900 тысяч жителей Подмосковья получают питьевую воду высокого качества. Это Мытищи, Балашиха, Реутов, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Ленинский, Одинцово, Красногорск, Химки, Долгопрудный, Солнечногорск.

По президентскому проекту «Чистая вода» в Подмосковье за 10 лет показатель обеспеченности чистой водой вырос с 83,2% до 94,49%, а у городского населения — до 97,29%.

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