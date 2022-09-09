Качество питьевой воды станет лучше у 950 жителей села Борисово | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Качество питьевой воды станет лучше у 950 жителей села Борисово

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Капитальный ремонт водозаборного узла в селе Борисово под Можайском близится к завершению. Готовность объекта составляет около 90%.

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«Состав исходной воды в этом селе характеризовался повышенным содержанием солей железа и солей марганца. Открытие отремонтированного ВЗУ „Борисово“ с современной станцией обезжелезивания в конце текущего года позволит подавать 950 жителям качественную воду, соответствующую требованиям СанПиН», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На данный момент на объекте построено ограждение ВЗУ, завершены общестроительные работы зданий и сооружений, проложены сети инженерно-технического обеспечения, проведены работы по монтажу насосов станции, установлено новое оборудование по очистке воды. Территория станции подготовлена под дорожное покрытие. Осталось заасфальтировать внутриплощадочную дорогу и завершить обшивку павильонов сэндвич-панелями, после чего на водозаборном узле будут начаты пусконаладочные работы.

Капремонт ВЗУ «Борисово» ведется региональным Министерством ЖКХ в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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