05 апреля 2023, 17:51
Качество питания в 132 школах и детских садах проверили в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье проверили качество питания в 132 школах и детских садах. Сотрудники Минсельхозпрода оценили качество услуг в 28 округах.
Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что специалисты регулярно посещают образовательные учреждения, чтобы проверить качество продуктов.
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«Обращают внимание на состав и сроки годности, проводят анализ рациона меню на соответствие стандартам, корректное ведение документации. С начала года мониторинг провели в 132 учреждениях», — сказал он.
Результаты проверок направили в администрации округов, чтобы устранить недочеты. Особое внимание уделят качеству поставляемых продуктов.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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Школы
Детские сады
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