Подмосковье 05 апреля 2023, 17:51 Качество питания в 132 школах и детских садах проверили в Подмосковье с начала года

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С начала года в Подмосковье проверили качество питания в 132 школах и детских садах. Сотрудники Минсельхозпрода оценили качество услуг в 28 округах.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что специалисты регулярно посещают образовательные учреждения, чтобы проверить качество продуктов.

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«Обращают внимание на состав и сроки годности, проводят анализ рациона меню на соответствие стандартам, корректное ведение документации. С начала года мониторинг провели в 132 учреждениях», — сказал он.

Результаты проверок направили в администрации округов, чтобы устранить недочеты. Особое внимание уделят качеству поставляемых продуктов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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