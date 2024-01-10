Подмосковье 10 января 2024, 15:10 Качество питания учеников проверили в школе №4 в Балашихе Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

Родители учеников оценили качество питания в столовой школы № 4 в Балашихе. Такой контроль помогает совершенствовать меню.

Новая система контроля качества питания позволяет наладить обратную связь между учениками и родителями с руководством школы. Сотрудники школы учитывают пожелания и замечания, а питание становится более полезным, качественным и вкусным.

Реклама

Записаться и проверить школьное питание родители учеников могут в личном кабинете портала «Моя школа». Для этого нужно пройти в раздел «Дегустация питания».

«Балашихинская школа № 4 гордится участием родителей в контроле качества питания и стремится постоянно совершенствоваться, чтобы предоставлять детям лучшее питание. Совместные усилия родителей и школы способствуют здоровому развитию и успехам детей», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».