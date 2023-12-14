Подмосковье 14 декабря 2023, 08:34 Качество питания проверили в школе в поселке Смирновка Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Проверка питания прошла в столовой школы «Солнечная» в поселке Смирновка. Представители администрации Солнечногорска оценили, насколько качественно и вкусно кормят детей.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова совместно с заместителем начальника управления территориальной политики и общественных связей Ириной Меликовой осмотрели школьную столовую и пообщались с поварами.

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«По решению президента Российской Федерации с 2020 года все ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. Качеству школьного питания особое внимание уделяет и Андрей Воробьев. Так, по инициативе губернатора Подмосковья пересмотрели школьное меню — по просьбам детей ввели в него вареники, оладьи, наггетсы», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Напомним, в городском округе Солнечногорск за качеством питания в школьных столовых следят в рамках проекта «Родительский контроль». Вопросы по теме школьного питания жители Солнечногорска могут задать по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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