14 декабря 2023, 08:34
Качество питания проверили в школе в поселке Смирновка
Проверка питания прошла в столовой школы «Солнечная» в поселке Смирновка. Представители администрации Солнечногорска оценили, насколько качественно и вкусно кормят детей.
Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова совместно с заместителем начальника управления территориальной политики и общественных связей Ириной Меликовой осмотрели школьную столовую и пообщались с поварами.
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«По решению президента Российской Федерации с 2020 года все ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. Качеству школьного питания особое внимание уделяет и Андрей Воробьев. Так, по инициативе губернатора Подмосковья пересмотрели школьное меню — по просьбам детей ввели в него вареники, оладьи, наггетсы», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.
Напомним, в городском округе Солнечногорск за качеством питания в школьных столовых следят в рамках проекта «Родительский контроль». Вопросы по теме школьного питания жители Солнечногорска могут задать по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.
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