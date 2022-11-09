Качество питания проверили в 65 школах и детских садах Подмосковья в октябре | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 14:23 Качество питания проверили в 65 школах и детских садах Подмосковья в октябре

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Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья совершили еще 65 выездов в школы и детские сады области, чтобы проверить качество питания. Это учреждения в 13 округах региона, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Специалисты проверили качество, состав и срок годности продуктов, а также рацион и документацию.

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«Специалисты Отдела организации работы в сфере гарантированного питания Минсельхозпрода регулярно выезжают в школы и детские сады и проверяют качество пищевой продукции», — сообщил зампред.

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Результаты проверок направят в администрации муниципалитетов. Особое внимание уделят соответствию услуг по питанию и качеству продуктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.