Качество питания проверили родители учеников школы № 1 в Котельниках

Источник фото: телеканал «360»

«Уровень приготовления пищи очень высокий. Каша такая, как ее готовят дома. Сегодня, когда собирались сюда, дома говорю, что пойду попробую кашу. Просто интересно, какую кашу готовит моя жена и какую — здесь. Могу сказать, здесь вкуснее», — сказал председатель родительского комитета Вадим Мироненко.

Источник фото: телеканал «360»

Рацион учеников состоит из диетических блюд, каждое из которых подбирают со всей тщательностью — в расчет берут питательные свойства и сезонность. Сотрудники школы № 1 составляют меню на несколько дней вперед.

Источник фото: телеканал «360»

Самые строгие дегустаторы, конечно же, дети. На первой перемене в школьной столовой — завтрак. Сегодня в меню: рисовая каша, бутерброд с сыром и молоко. Судя по тому, как быстро пустеют тарелки, можно с уверенностью сказать, что здесь готовят вкусно.

«Вкусно. Нам дают разную кашу, какао, молоко, хлеб с маслом, с колбасой. Еще дают мандарины, яблоки», — поделилась школьница Юлия Корсакова.

Источник фото: телеканал «360»

Задача родительского контроля — оценить не только вкус блюд, но и состояние школьных пищеблоков. Проверить, соблюдают ли режим хранения продуктов, как организована работа школьного общепита в новых санитарных условиях. Замечаний у родителей не возникло.

«В этом году, вы видите, уютный зал. Наш пищеблок был отремонтирован, закуплено новое оборудование. Холодильники, посудомоечные машины, плиты. Отремонтированы как верхние помещения, так и подвальные. Поэтому у нас есть все условия для качественной работы», — рассказала руководитель школы № 1 Татьяна Баранова.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы проверить, чем в школе кормят вашего ребенка, необязательно собирать весь родительский комитет. Каждый родитель по согласованию с классным руководителем может прийти в школу в удобное время и попробовать порцию, которую предлагают детям на завтрак или обед, а также оставить замечания и предложения в «Журнале обратной связи».