Качество отремонтированных дорог в Подмосковье проверят новым оборудованием

В лаборатории испытывают образцы покрытия и контролируют качество асфальтобетонных смесей, применяемых при ремонте дорог. Специально для этого приобрели современный асфальтоанализатор.

«Данное оборудование отделяет битумное вяжущее от минеральных материалов и позволяет определить тип смеси, содержание вяжущего, крупного и мелкого заполнителя», — рассказал директор ГУП МО «Лабрадор» Антон Батаев.

На основании результатов можно сделать вывод о соответствии поставляемых смесей требованиям контрактов и ГОСТ.

Новая установка поступила в ГУП МО «Лабрадор». С помощью нее специалисты проверят качество покрытия ремонтируемых дорог Подмосковья. Она предназначена для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделения каменного материала от вяжущего с помощью пожаробезопасного растворителя с последующим определением зернового состава асфальтобетона. Благодаря установке эксперты качественно и оперативно оценивают укладываемую асфальтобетонную смесь.

Асфальтоанализатор помогает не допустить попадания паров растворителя во внешнюю среду. Эта установка экологичная, надежная, экономит энергопотребление.

С помощью установки битум выделяется из смеси за 45 минут от начала испытания. Процесс полностью автоматизирован. Полностью закрытый цикл экстракции не дает парам растворителя попасть во внешнюю среду.