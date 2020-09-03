Качество ремонта дорог проверят в Подмосковье в сентябре

В Подмосковье начали проверять качество отремонтированных дорог. Инспекцию проводит Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вместе с представителями Общероссийского народного фронта и Молодежного парламента. Проверки закончатся до конца сентября.

Эксперты берут пробу покрытия, замеряют покрытие линейкой. Если верхний слой окажется меньше пяти сантиметров — дорогу придется переделывать. На этом тест-драйв покрытия не заканчивается. Образец везут в специальную лабораторию для исследования.

«В ходе проверки отремонтированных участков выполняется отбор кернов. По результатам чего фиксируется толщина слоя асфальтобетонного покрытия, далее в лаборатории определяют качество уплотнения и свойства асфальтобетонной смеси. В среднем экспертиза занимает несколько суток», — рассказал Антон Батаев, директор ГУП МО «Лабрадор».

Проверку проводят с помощью асфальтоанализатора. Это прибор, с помощью которого можно детально изучить состав покрытия. Готовый сухой материал проходит рассеивание, а затем специалист изучает состав и сравнивает с ГОСТом. Стандарты жесткие, как и вся система контроля. Ведь дороги и их качество — это наша безопасность.

В Подмосковье в этом году отремонтируют порядка двух тысяч километров магистралей. Все в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» по поручению президента.

«В Московской области завершается масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Уже выполнено 99% от общего плана на этот год. На сегодняшний день отремонтировано более 1,6 тысячи дорог, из них 380 — региональных и более 1,2 тысячи муниципальных участков, — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

До конца сентября эксперты проверят абсолютно все отремонтированные дороги региона. Если тест-драйв пройден — подрядчику останется лишь нанести разметку и обустроить обочины. Если замечания есть (а брака в Подмосковье не больше семи процентов от общего объема), компании обязаны устранить недостатки за свой счет, иначе работы оплачены не будут.