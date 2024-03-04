Важное 04 марта 2024, 17:36 Качество отопления выросло еще для 18 тысяч жителей в Клину — Андрей Воробьев Андрей Воробьев запустил новую котельную для 18 тысяч жителей в Клину Автор фото: Александра Степанова

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Новую котельную запустили рядом с ледовым дворцом в Клину — она обеспечит теплом 18 тысяч жителей, четыре школы, семь детских садов, поликлинику и музыкальное училище. Необходимость в строительстве возникла, когда старая и единственная в городе ТЭЦ перестала осиливать нагрузку, сказал губернатор Андрей Воробьев.

Первая в Клину котельная была 1935 года постройки, но благодаря соглашению с «Газпром Теплоэнерго» в городском округе появится пять новых. Одну из них уже открыли на улице Радищева, а вторую — сегодня на улице Карла Маркса.

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«Остается еще три — в микрорайонах Майданово, Медстекло и на улице 50 лет Октября. Плюс заменили оборудование на еще одной котельной, чтобы уже полностью уйти от старой ТЭЦ», — рассказал Андрей Воробьев.

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

Новые энергетические объекты будут подавать отопление более чем для 60 тысяч человек и 30 социальных учреждений: детских садов, школ, поликлиник.

От котельной вблизи ледового дворца спорта будет зависеть тепло 87 многоквартирных домов.

Новая котельная полностью автоматизирована — она будет работать без операторов. Наша задача — за счет этой экономии обеспечить достойную зарплату. У нас с концессионером хорошие, теплые отношения. Андрей Воробьев

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

Для выработки тепловой энергии в новой котельной установили шесть котлов. Там использовали отечественное оборудование по программе импортозамещения, рассказал заместитель главного инженера «Газпром теплоэнерго Московская область» Игорь Жога.

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