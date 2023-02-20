Подмосковье 20 февраля 2023, 17:51 Качество отопления вырастет у 3 тысяч жителей Щелкова благодаря модернизации коммунальных сетей

Читать 360tv в

В этом году в Щелкове обновят тепловые сети. Ремонтные работы обеспечат 3,1 тысячи жителей округа качественным отоплением.

«В настоящее время строительная готовность на объекте — 40%, проводятся работы по прокладке тепловых сетей. Окончание реконструкции запланировано на конец осени текущего года», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Реклама

Ремонт проводят в рамках подмосковной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023-2028 годы. На ее реализацию потратят более 256 миллионов рублей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что современную котельную в микрорайоне Дулево в Орехово-Зуеве запустят 30 марта. Она обеспечит теплом около двух тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».