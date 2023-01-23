Подмосковье 23 января 2023, 14:56 Качество отопления вырастет еще у 7 тысяч жителей Реутова в 2023 году

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Модернизацию теплосетей проведут в Реутове в 2023 году. Работы улучшат отопление для семи тысяч жителей округа. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

До конца года в Реутове построят новую котельную и реконструируют тепловые пункты. Так, на Носовихинском шоссе снабжение потребителей ЦТП переведут на независимую схему отопления. Благодаря этому качество ресурса улучшится для 2,1 тысячи человек. Также проведут реконструкцию ЦТП на Комсомольской улице, повыся качество снабжения 1,5 тысячи человек. Для еще около 3,5 тысячи жителей округа отопление улучшится благодаря строительству новой котельной на Юбилейном проспекте.

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Глава Минэнергетики Александр Самарин рассказал, что работы проведут для снижения аварийности сетей. На них выделят почти 60 миллионов рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о модернизации теплосетей в Химках. Жители стали часто жаловаться на перебои и аварии. Ход работ глава региона проверит лично в феврале.

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