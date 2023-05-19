19 мая 2023, 10:18
Качество оказания медицинской помощи заключенным проверят в Подмосковье
Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская встретилась с председателем Общественной наблюдательной комиссии Сергеем Леоновым и помощником начальника УФСИН Александром Лысовым. Они обсудили права заключенных на медицинскую помощь.
По словам Ирины Фаевской, ей поступили жалобы на отсутствие квалифицированной медицинской помощи в местах принудительного содержания. Эта проблема требует комплексного подхода.
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«Поэтому в текущем году будет проведен правовой мониторинг по соблюдению прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей», — заявила она.
По итогам встречи были подготовлены рекомендации для соблюдения прав жителей, находящихся под стражей.
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