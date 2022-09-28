Качество очистки сточных вод в реке Гжелке проверят в Раменском после обращений жителей | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

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Viber Качество очистки сточных вод в реке Гжелке проверят в Раменском после обращений жителей

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Министерство экологии Подмосковья нашло очередные нарушения в Раменском. Речь идет об Ассоциации «Административно-хозяйственное управление дачного поселка „Садко“, которая управляет коттеджным поселком в деревне Григорово Раменского городского округа. У нее работают очистные сооружения, которые занимаются сбросом очищенных сточных вод в приток реки Гжелки. Однако выяснилось, что при эксплуатации объекта есть некоторые нарушения.

«Между тем, сооружения не поставлены на учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Это значит, что не вносится плата за такое воздействие, не ведется производственный экологический контроль, не предоставляется отчетность по работе объекта. Налицо серьезное нарушение, и мы потребовали от Ассоциации его устранить, что непременно проконтролируем. Кроме того, отобраны пробы для анализа качества очистки стоков», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Инспекторы занялись проверкой после того, как к ним обратились неравнодушные граждане. Тихон Фирсов добавил, что это уже не первое нарушение, которое допустила Ассоциация. В прошлом году ее уже привлекали к ответственности за то, что она сбрасывала сточные воды без оформленного разрешения на пользование водным объектом.

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