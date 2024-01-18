Подмосковье 18 января 2024, 15:52 Качество обслуживания проверили на 37 маршрутах общественного транспорта в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках проведена проверка работы 37 маршрутов общественного транспорта за последние полгода. Сотрудники профильных подразделений администрации муниципалитета проводят такой мониторинг в городском округе регулярно.

С начала года депутаты местного совета совершили проверку уже на двух маршрутах: №28 и №3. В планах проверка маршрута №345 «Метро Ховрино — МЦД Химки». В настоящее время также рассматривается вопрос об изменении схемы движения для увеличения количества заездов в жилой комплекс «Солнечная система».

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«Такие проверки позволяют выявить замечания и направить все силы для их устранения. Проверяя работу маршрутов, общаемся с жителями, выявляем факты нарушений. Большой фронт работы проводят сотрудники отдела транспорта, а именно осуществляют рейды на тех территориях, откуда поступают обращения горожан», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Администрация городского округа Химки проводит проверку качества обслуживания в общественном транспорте на постоянной основе по поручению губернатора региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев, также рассказал об улучшении культуры транспортного обслуживания Подмосковья.

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