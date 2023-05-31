Подмосковье 31 мая 2023, 16:03 Качество нового асфальта проверили во Фрязине

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Новый асфальт положили на улице Ленина во Фрязине. Глава округа проверил качество проведенных там работ.

Раньше на улице Ленина выполняли только ямочный ремонт. Асфальт успел потрескаться, разметка практически пропала, образовались большие ямы. За ремонт этого участка дороги жители округа проголосовали на портале «Добродел».

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Сейчас здесь новое покрытие, его уложили по всем современным технологиям. Здесь демонтировали бортовые камни, провели фрезерование покрытия проезжей части, уложили специальное основание, а уже после — новый асфальт. Все работы выполнили качественно и в срок. Новая дорога должна прослужить семь лет.

«Практически работы уже закончены. Осталось совсем не много. Сейчас пройдёт экспертиза и работы будут сдаваться», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Фрязино Дмитрий Медведев.

Протяженность отремонтированного участка дороги — более километра.

«Дорога важна для жителей городского округа. Потому что протяженность, которую мы меняем — это почти 1100 метров. Это достаточно серьезный объем», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Подрядчикам предстоит еще устранить озвученные главой округа замечания, нанести дорожную разметку и расставить дорожные знаки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.

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