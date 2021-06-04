Качество медицинских услуг выше, результат лучше. ФМБА продолжит сотрудничать с Подмосковьем

Московская область продолжит сотрудничество с Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) по развитию научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения. Соглашение подписали губернатор региона Андрей Воробьев и руководитель ФМБА Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.

Подмосковье продолжит повышать качество медицинских услуг для людей, которые находятся на лечении в организациях, подведомственных ФМБА. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года.

«С ФМБА повезло, мы вместе работали в самый тяжелый период. Новое соглашение — это поиск новых тем для сотрудничества, вся наша команда настроена на это. Когда ищешь, всегда находишь», — прокомментировал Андрей Воробьев подписание соглашения.

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Координировать совместную работу будут министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова и первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.

«С правительством Московской областью нас традиционно связывают прочные плодотворные отношения. Пандемия COVID-19 не стала исключением и только укрепила наше давнее сотрудничество. Слаженная работа с региональными властями позволила достойно встретить брошенный вызов новой коронавирусной инфекции. ФМБА России делало и продолжает делать все возможное для поддержки региональной системы здравоохранения в борьбе с пандемией», — прокомментировала подписание соглашения Вероника Скворцова.

Она отметила, что на данный момент главным направлением совместной работы с Подмосковьем является вакцинация местных жителей от коронавируса.

Скворцова подчеркнула, что ведомство всегда готово к сотрудничеству с правительством Московской области области развития регионального здравоохранения. Новое соглашение, по ее мнению, поможет расширить сферы долгосрочного взаимодействия.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти, который обеспечивает радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда.