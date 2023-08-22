22 августа 2023, 13:44
Качество материалов при строительстве новых школ проверили в Подмосковье
Сотрудники «Мособлстройцнил» проверили 45 строящихся школ в Подмосковье на предмет соответствия проекту. Особое внимание уделили качеству используемых материалов и прочности конструкций.
В Главгосстройнадзоре сообщили, что специалисты провели лабораторные испытания применяемых строительных материалов. В том числе, выполнили технические обследования на прочность конструкций и соответствие требованиям разделов проектной документации. На возводимых объектах проверили фактический класс используемого бетона — он соответствует ГОСТ.
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Наибольшее количество строек проверено в городских округах Ленинский и Домодедово.
С начала 2023 года подведомственная Главгосстройнадзору лаборатория произвела уже более 1900 работ по экспертизе, обследованию и испытаниям применяемых материалов.
Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система готова к началу учебного года, подчеркнул он.
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