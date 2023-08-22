Подмосковье 22 августа 2023, 13:44 Качество материалов при строительстве новых школ проверили в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлстройцнил» проверили 45 строящихся школ в Подмосковье на предмет соответствия проекту. Особое внимание уделили качеству используемых материалов и прочности конструкций.

В Главгосстройнадзоре сообщили, что специалисты провели лабораторные испытания применяемых строительных материалов. В том числе, выполнили технические обследования на прочность конструкций и соответствие требованиям разделов проектной документации. На возводимых объектах проверили фактический класс используемого бетона — он соответствует ГОСТ.

Реклама

Наибольшее количество строек проверено в городских округах Ленинский и Домодедово.

С начала 2023 года подведомственная Главгосстройнадзору лаборатория произвела уже более 1900 работ по экспертизе, обследованию и испытаниям применяемых материалов.

Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система готова к началу учебного года, подчеркнул он.