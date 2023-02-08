Подмосковье 08 февраля 2023, 22:50 Качество коммунальных услуг возрастет для 33 тысяч жителей Воскресенска

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В 2023 году в Воскресенске модернизируют инженерные сети. Благодаря мероприятиям качество коммунальных услуг улучшится для 33 тысяч местных жителей.

Так, в деревне Свистягино построят водозаборный узел с сетями водоснабжения, канализационно-насосная станция и напорный коллектор.

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«Также пройдет капитальный ремонт сетей водоснабжения городского округа Воскресенский с охватом населения более 18 тысяч жителей», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Помимо этого от улицы Победы вдоль жилого дома № ½ на Октябрьской улице до КНС на улице Лермонтова, 7а обновят самотечный канализационный коллектор. На Лермонтова, 7а перестроят канализационно-насосную станцию. Работы коснутся 15 тысяч человек.

Ремонт инженерных сетей в Воскресенске обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Работы проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Отметим, за период с 2023 по 2025 годы в Московской области планируют отремонтировать 162 объекта инженерной инфраструктуры.

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