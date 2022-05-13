Качество электроснабжения вырастет еще у 2 млн жителей Подмосковья за год

Свыше 600 трансформаторных подстанций отремонтируют в Подмосковье к концу года. Электроснабжение станет лучше более чем у двух миллионов жителей.

Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он подчеркнул, что с начала года построили семь и реконструировали 17 подстанций.

Это коснулось Люберец, Клина, Истры, Одинцова, Ленинского, Щелкова, Пушкино, Орехово-Зуева, Красногорска, Егорьевска.

По словам Самарина, до конца года заменят еще 2801 опору, отремонтируют 604 подстанции, расчистят сотни трасс вдоль линий электропередачи.

На реализацию программы заложено около 800 миллионов рублей Александр Самарин.

Он добавил, что из этой суммы около 350 миллионов потратит «Мособлэнерго».

Сбои электричества в Подмосковье сократились на четверть, в том числе благодаря цифровому управлению.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора региона Андрея Воробьева все дачники Московской области получат надежное электроснабжение к 2024 году.