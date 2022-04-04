Качество электроснабжения вырастет еще в 16 округах Подмосковья

Качество электроснабжения в Московской области в 2022 году вырастет еще в 12 округах. Для этого приняли дополнительную программу, которая охватит порядка 2,3 миллиона жителей. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр энергетики региона Александр Самарин.

«Мы в этом году, помимо ежегодной программы, принимаем дополнительную еще для 16 городских округов. Она коснется 2 338 000 человек», — сообщил Самарин.

На реализацию программы выделят почти 800 миллионов рублей.

«Планируем заменить более 300 километров линий электропередачи, 2,8 тысячи опор, отремонтировать трансформаторные подстанции с увеличением мощностей», — рассказал глава Минэнерго Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В 2021 году в Подмосковье по поручению губернатора приняли дополнительную программу по повышению качества электроснабжения в 12 округах.

«Она позволила нам починить и отремонтировать 731 трансформаторную подстанцию, заменить 958 километров линий электропередачи, более трех тысяч опор», — доложил министр энергетики.

Источник фото: телеканал «360»

Программа охватила 917 населенных пунктов и порядка 2,2 миллиона человек. Программа была полностью выполнена. Благодаря этому аварийных отключений в Подмосковье стало на 30% меньше. Кроме того, среднее время устранения неполадок сократилось на 17%.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор отметил, что это очень важная работа.

«Всегда, когда люди проживают постоянно или почти постоянно, вот эти перебои вызывают массу неудобств», — подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья поручил проводить работу при взаимодействии с людьми на местах.

«Дестабилизация здесь должна быть исключена. Чтобы ее не происходило, нужен диалог. От старосты, от руководителей СНТ тоже очень многое зависит, поскольку, если мы на одном языке говорим, мы претендуем на то, что будут порядок и взаимопонимание, а если на разных, то хаос», — заявил Воробьев.