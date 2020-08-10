Качество электроснабжения повысят в Шатуре. Там заменят и отремонтируют воздушные линии

В 2020 году работники «Мособлэнерго» обеспечат бесперебойным электроснабжением частные дома в СНТ «Ягодка». Это сделают по программе капитального ремонта. Согласно плану, здесь заменят 840 метров воздушной линии, дающей дачникам электричество.

Кроме того, обновят кабель, питающий Шатурскую центральную районную больницу и детский сад № 28. Его протяженность — 650 метров. Применят метод направленного бурения, поскольку этот кабель пересекает автомобильную дорогу.

Капитально отремонтируют участок кабельной линии, ставшей основной для детского сада «Журавушки», городской библиотеки и школы-интерната для детей с ОВЗ.

Также в «Мособлэнерго» реализуют за 2020 год инвестиционную программу. Она предполагает, что на Школьной улице в поселке Осаново сделают воздушную линию. Она обеспечит кольцевую схему электроснабжения всего поселка.

А для нового жилого микрорайона Шатуры, в котором находятся пять многоквартирных домов и строится школа, возведут новую трансформаторную подстанцию. Там же проложат и воздушную линию.