Качество электроснабжения повысится в 12 округах Подмосковья после ремонта сетей

В Подмосковье реализуется комплексная программа по повышению качества электроснабжения жителей. Работы по реконструкции сетей в 12 округах проводит компания «Россети Московский регион». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Компания «Россети Московский регион» работает над повышением качества электроснабжения вместе с Министерством энергетики Подмосковья.

За время реализации программы уже удалось заменить 89 опор ЛЭП, почти 16,5 километра неизолированного провода на современный и более надежный самонесущий изолированный провод. Также сотрудники компании отремонтировали 95 трансформаторных подстанций, а еще три трансформаторные подстанции реконструировали.

По окончанию всех работ подрядчик отчитывается перед ведомством. В компании делают фото результатов.

«По поручению губернатора, Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», — подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

До конца года в Московской области качество электроснабжения улучшится в 12 округах:

Раменском, Пушкинском, Рузском, Орехово-Зуевском, Ленинском, а также в Домодедове, Щелкове, Ступине, Чехове, Егорьевске, Истре и Красногорске.

Все работы по обновлению электросетей, которые выполняет компания «Россети Московский регион», позволят обеспечить качественное электроснабжение жителей региона.