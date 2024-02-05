05 февраля 2024, 13:08
Качество электроснабжения повысили в Краснознаменске
Работники «Мособлэнерго» повысили качество электроснабжения для потребителей в Краснознаменске. В конце января специалисты заменили несколько участков кабеля.
Кабельная линия находится в эксплуатации с 1998 года. Для повышения ее надежности работники компании заменили 100 метров кабеля и смонтировали две соединительные муфты. Работы выполнили в районе улицы Строителей.
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От центрального распределительного пункта запитаны городская котельная, объекты водоснабжения и канализации, многоквартирные дома на улице Краснознаменной, Октябрьской, Победы, на проспекте Мира, а также здание администрации.
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