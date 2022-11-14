Подмосковье 14 ноября 2022, 21:33 Качество еды в школьных столовых обсудили в Домодедове

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Качество питания школьников проверил глава городского округа Домодедово. Михаил Ежокин провел дегустацию обедов в школе № 4.

Обед в школьной столовой сейчас стоит 75 рублей. Начальные классы и льготники по решению президента питаются бесплатно. В городском округе Домодедово это почти 17 тысяч детей.

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Тему общественного и детского питания обсудили за круглым столом, в котором приняли участие представители бизнеса и администрации округа.

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Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сам попробовал школьный обед и изучил меню школы. Глава округа отметил, что еда в школе разнообразная и вкусная: каши, запеканки, супы и даже любимые всеми детьми пельмени.

«Я покупаю макароны с котлетой куриной, обычно еще вкусную подливочку дают. Мне очень нравится. Иногда, когда очень сильно голодная даже две порции могу съесть. Еда в нашей столовой действительно очень вкусная», — поделилась ученица 11 класса школы № 4 городского округа Домодедово Виктория Староверова.