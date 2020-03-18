Качество дезинфекции транспорта начали проверять в Подмосковье

100 бригад подмосковного Минтранса следят за санитарной обработкой электричек, автобусов и такси. В связи с угрозой коронавируса дезинфекция должна проводиться дважды в день, сотрудники транспорта должны работать в масках. Постановлением губернатора в автобусах разрешена только безналичная оплата.

Туалеты, тамбуры, вагоны — инспекторы проверяют весь поезд и фиксируют нарушения. Смотрят и на сотрудников: у них должны быть маски и антисептики. Заглядывают даже в кабину машиниста.

На конечной станции проводят только легкую уборку. Полная дезинфекция раз в сутки проходит в депо. Качество уборки оценивают сотрудники и депо, и Санэпидемстанции.

Особые меры должны быть приняты и на станциях: голосовые объявления, информационные листы и главное — обработка всех поверхностей два раза в день.

Постановлением губернатора меры профилактики введены на всем общественном транспорте. Создан оперативный штаб при областном Минтрансе. Около 100 бригад ежедневно мониторят состояние поездов, автобусов, такси и инфраструктуры.

Дополнительная мера для безопасности — водители временно не принимают наличные. Меньше риск подхватить вирус и заразить пассажиров. Оплатить проезд можно банковской картой либо «Стрелкой». И конечно, пассажиров просят не забывать про личную гигиену — чаще обрабатывать руки. Ну, а также стараться как можно реже бывать в общественных местах.

В Подмосковье работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо сайта, в Московской области есть горячая линия по коронавирусу. Жители региона, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут позвонить по телефону 8-800-550-50-30. Операторы предоставят необходимую справочную информацию, расскажут порядок действий, при необходимости вызовут на дом врача.