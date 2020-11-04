Качество бесплатного горячего питания проверили в Звездном городке

Проверка застала школьный завтрак. На столах уже ждали ароматная каша «Дружба», бутерброды с сыром и маслом, какао. Пока ревизоры приступают к дегустации, сотрудники тоже берут пробу, так называемую суточную. Образцы еды помещают в банки и убирают в холодильник на случай, если качество блюд вызовет сомнения. Тогда все отправят в лабораторию на проверку.

А пока первое, что отметила комиссия — аромат каши и какао. Порадовало и то, что все горячее и при этом не обжигает.

«Каша вкусная, бутерброды с маслом-сыром присутствуют, поэтому полноценное меню», — отметил глава г. о. Звездный городок Евгений Баришевский.

Чем питаются дети, мамы и папы тоже знают. За качеством еды следит «Родительский контроль». Комиссия из трех родителей дегустирует блюда и может вносить свои коррективы. Кстати, что сегодня на завтрак или обед у детей, всегда можно посмотреть в интернете. Школа составляет меню на 10 дней и публикует его на своем сайте.