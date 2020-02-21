Качественные товары по доступным ценам. Тематические ярмарки откроют в Подмосковье в выходные

В предстоящие выходные на территории Московской области будет организовано 94 ярмарки, из них — 28 тематические, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

В ярмарках примут участие предприниматели и производители Московской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Беларусь. Посетителей ярмарок ждут качественные товары по доступным ценам, фермерская продукция, гастрономия, товары повседневного спроса, товары народных промыслов, ремесленного искусства, сувенирная продукция с символикой праздника, шоколад и кондитерские изделия ручной работы, изделия мастеров умельцев, Ивановский текстиль и не только. На большинство товаров будут действовать праздничные скидки от 10%.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что, помимо торговли в рамках ярмарочных мероприятий, для гостей и жителей Подмосковья подготовлена насыщенная развлекательная программа: пройдут мастер-классы, конкурсы и викторины, гуляния, концерты, выступят артисты, а также всех желающих угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и горячим чаем.

Тематические ярмарки 23 февраля пройдут в городских округах: Королев (в районе дома 3А по ул. Терешковой), Наро-Фоминск (п. Селятино, ул. Клубная, площадь перед МАУК ДК «Мечта»), Сергиево-Посадский (пр. Красной Армии, в районе д. 169), Подольск (ул. Большая Серпуховская, д. 19), Балашиха (мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 25), Богородский (г. Ногинск, ул. Комсомольская), г. о. Власиха (п. Власиха, ул. М. Жукова, около д. 4а), Волоколамский (г. Волоколамск, ул. Панфилова, д. 19 и ул. Панфилова, д. 21в), Жуковский (г. Жуковский, ул. Гудкова), Ивантеевка (г. Ивантеевка, ул. Победы, возле д. 4), Клин (Советская площадь), Красногорск (ул. Карбышева и ул. Ленина, у д. 3), Красногорск (р.п. Нахабино, ул. Институтская, у д. 17б), Ленинский (г. Видное, Советский проезд, д. 2), Лосино-Петровский (г. Лосино-Петровский, ул. Суворова, напротив д. 2), Лотошино (р.п. Лотошино, ул. Центральная, д. 22), Луховицы (ул. Советский переулок, в районе д. 4а), Можайский (Можайск, ул. 1-я Железнодорожная), Одинцовский (г. Одинцово, ул. Неделина, д. 2), Павловский Посад (г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 5), Подольск (г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 19), Реутов (Носовихинское шоссе, вл. 11), Солнечногорск (г. Солнечногорск, пересечение ул. Советская), Химки (мкр. Сходня, ул. Чапаева, вблизи д. 1 и ул. Почтовая),. Химки, (пр-кт Мельникова, вблизи д. 2б, а также микрорайоне Сходня, ул. Чапаева, вблизи д. 1).