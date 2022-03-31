Качественную воду получат 5 тысяч жителей Богородского округа

В Богородском городском округе у пяти тысяч местных жителей в скором времени появится качественная питьевая вода. Новый водовод построили от насосной станции № 9 Восточной системы водоснабжения (ВСВ).

Вода скоро поступит жителям поселка Зеленый и деревни Щемилово, уточнили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области. Ей можно будет пользоваться после введения новой нитки в эксплуатацию.

«Строительство присоединительного водовода от ВСВ осуществляется в рамках государственной программы „Чистая вода“ с целью улучшить показатели системы водоснабжения в вышеуказанных населенных пунктах», — уточнил глава ведомства Антон Велиховский.

Он пояснил, что в действующих источниках поселка и деревни выявили повышенное содержание железа. Из-за этого вода приобрела мутный оттенок и металлический вкус и запах.

«Вода из Восточной системы водоснабжения соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и не требует дополнительной очистки перед подачей потребителям», — подчеркнул Велиховский.

В настоящее время работы по возведению объекта, протяженностью почти восемь тысяч метров и пропускной способностью 4000 кубометров в сутки, временно приостановили в связи с прохождением экспертизы откорректированной проектной документации.

«Проектирование трассы данного водовода ведется в тесном сотрудничестве с инженерно-технической службой подрядчика. Сейчас <…> документация находится на повторной экспертизе», — отметил представитель организации-заказчика ГУП МО «КС МО».

После получения положительной экспертизы проекта строительство водовода от Восточной системы водоснабжения планируют завершить завершить в кратчайшие сроки.