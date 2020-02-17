Качественное потомство. Как работает мобильный пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота в Подмосковье

С начала работы в Подмосковье мобильного пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота проведено более 100 мероприятий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам Андрея Разина, данный мобильный пункт начал функционировать в регионе с начала октября прошлого года. За это время было проведено более 100 выездов. Это мероприятия по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, УЗИ диагностика стельности, оказание акушерско-гинекологической помощи и другие.

Пункт оснащен высокотехнологичным оборудованием и осуществляет выезды по всей территории Московской области. Высококвалифицированные ветеринарные специалисты применяют самые современные методики искусственного осеменения.

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«Наиболее активный интерес к работе мобильного пункта проявляют владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Операторы оказывают услуги на оборудовании экспертного класса и могут предоставить владельцу животного на выбор генетический материал от лучших племенных производителей, проверенный по качеству потомства и обладающий высокой молочной и мясной продуктивностью», — подчеркнул Андрей Разин.

Министр отметил также и доступность стоимости услуг, оказываемых ветеринарными специалистами мобильного пункта. На вторую половину февраля и март уже принято около 45 заявок на искусственное осеменение.