Качественно и вкусно. Бесплатные обеды или полдники организуют для школьников второй смены в Подмосковье

С нового учебного года 409 тысяч подмосковных школьников будут получать бесплатные горячие завтраки. Если дети учатся во вторую смену, то для них организуют горячие обеды или полдники. Об этом стало известно на заседании областного правительства во вторник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании областного правительства подчеркнул, что поручение президента по организации бесплатного горячего питания школах Подмосковья будет выполнено досрочно — с 1 сентября 2020 года.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина отметила, что все льготы по бесплатному питанию для ребят 1-11 классов из многодетных семей или семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будут обязательно сохранены.

Одним из важных вопросов является контроль качества питания в школах. Для этого в регионе была создана система родительского контроля, за которую проголосовали жители. В рамках программы родители посещают школы и дегустируют питание. Министерство образования региона предлагает группе из 3-4 родителей и ответственных от школы проверять пищеблоки и продукцию по чек-листу ежемесячно. Вся полученная информация будет собираться через муниципальный ЦУР и аккумулироваться в региональном.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, ежемесячная проверка горячего питания родителями должна быть организована в каждой школе Московской области.

Если качество еды не удовлетворит родителей, то они могут оставить свои замечания в специальном чат-боте в Telegram «Школьное питание Подмосковья». Кроме того, в столовых висят плакаты с QR-кодами, по которым можно перейти на портал «Добродел» и оставить свой отзыв.

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день, в Электростали 97% школ охвачены горячим питанием. 20% всех школьников относятся ко льготным категориям. В Электростали уже третий год реализуется городской проект «Горячий обед», в рамках которого родители доплачивают 40 рублей за питание, остальное — из городского бюджета. Ежедневный контроль за качество ведется директором школы. На сайтах всех школ указан телефон горячей линии по организации питания для школьников.

Сегодня телефоны «Родительского контроля» на сайтах школ есть далеко не во всех муниципалитетах. Например, в Королеве, Истре, Чехове, Серпухове, Химках, Рошале, Котельниках, Черноголовке этот показатель составляет менее 50%. Более 50% школ Балашихи, Бронниц, Воскресенска, Долгопрудного, Домодедова, Мытищ, Люберец, Электростали, Щелкова, Каширы, Клина, Красногорска имеют информацию о программе для родителей. А в городских округах Дубна, Краснознаменск, Подольск, Пущино и Серебряные Пруды необходимые данные есть на всех школьных сайтах.

Рацион питания для учеников общеобразовательных учреждений включает в себя диетические и тщательно подобранные блюда. В расчет берутся питательные свойства и сезонность. Как правило, для школ составляют 24-дневное меню, после чего согласовывают его с Роспотребнадзором.

Также губернатор поручил проверить готовность пищеблоков, так как некоторые из них являются неудовлетворительными.