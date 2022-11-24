Подмосковье 24 ноября 2022, 23:24 Качественная вода придет в дома почти 30 тысяч жителей микрорайона Заречье в Ногинске

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В ногинском микрорайоне Заречье подготовили фундамент будущего здания водозаборного узла. Об этом рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Мощность станции водоподготовки составит 10 тысяч кубометров в сутки.

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«Техническая готовность объекта оценивается в 38 процентов. Работы по возведению новой станции водоочистки начались в мае этого года и выполняются под техническим надзором подведомственного нашему министерству ГУП МО „КС МО“», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Министр добавил, что на объекте уже выполнены необходимые земляные работы, уложены внутриплощадочные инженерные сети и подготовлены фундаменты под будущие здания и резервуары с водой.

Завершить строительство нового ВЗУ планируют весной 2023 года. После его сдачи качественной питьевой водой обеспечат порядка 30 тысяч жителей микрорайона Заречье.

Ранее стало известно, что представители МинЖКХ Московской области провели двухдневную демонстрацию передовых практик при проведении капремонта.

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