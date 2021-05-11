Качественная питьевая вода появится в домах еще 675 тысяч жителей Подмосковья до 2024 года

В Московской области продолжают реализовывать президентский проект «Чистая вода». До 2024 года питьевой водой обеспечат 675 тысяч жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Жителей Московской области продолжают обеспечивать чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Во время ежегодного обращения губернатор региона Андрей Воробьев уделил этой теме особое внимание. Всего за шесть лет чистой водой в Подмосковье обеспечили 1,8 миллиона человек.

В этом году главная задача — обеспечение качественной водой 11 проблемных округов.

В Дзержинском второй этап строительства сетей водоснабжения завершат до конца мая, ВЗУ в Одинцове и Зарайске запустят в июне, в Раменском, Балашихе и Люберцах жителей обеспечат чистой водой этой осенью. А во Фрязине, Богородском, Солнечногорске, Чехове и Ленинском округе мероприятия по вводу и ремонту объектов водоснабжения завершат до конца года.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский заявил, что всего в этом году в эксплуатацию введут 23 объекта. Чистая питьевая вода появится у 200 тысяч жителей региона.

Реализация программы «Чистая вода» продолжится до 2024 года. За это время в Подмосковье запустят еще 80 объектов водоснабжения в 18 городских округах: Чехов, Можайский, Талдомский, Пушкинский, Солнечногорск, Богородский, Волоколамский, Жуковский, Красногорск, Ленинский, Серпухов, Орехово-Зуево, Люберцы, Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Мытищи, Одинцово. Благодаря этому чистая вода появится в домах еще 475 тысяч жителей Подмосковья.