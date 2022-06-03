Качественная медпомощь стала доступнее детям в Архангельском

Детское отделение открылось после ремонта в Архангельской амбулатории Красногорской городской больницы № 2. Мощность амбулатории увеличилась в полтора раза — со 100 до 150 посещений в смену благодаря ремонту.

«Первичное звено — самое чувствительное, поэтому наша задача создать в поликлиниках, ФАПах, амбулаториях все условия для оказания качественной медпомощи. Детское отделение Архангельской амбулатории ранее располагалось в одном помещении со взрослым. Теперь мы перевели его в отдельное, светлое здание. Закупили современное медоборудование, в том числе ЛОР и офтальмологическое. Медицинская помощь станет доступнее для 2,5 тысячи детей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Благодаря переводу детского отделения в отдельное здание, удалось развести потоки взрослых и детей. В детском отделении прием ведут восемь врачей: педиатры, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, стоматологи и другие специалисты.

Благодаря появлению нового отдельного здания, в детском отделении появились специалисты, которых раньше в амбулатории не было. Об этом сообщила директор Красногорской городской больницы № 2 Елена Морозова.

«У нас ранее не было — ЛОР-врача, офтальмолога. Также заработал кабинет неотложной помощи, кабинет вакцинации. Кроме того, у нас появилось два стоматологических кабинета», — сказала Морозова.

Детское отделение Архангельской амбулатории расположено по адресу: п.Архангельское, дом 26. Записаться к врачу можно по телефону 122 и через региональный портал «Госуслуг».