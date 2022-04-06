Качественная медицинская помощь стала доступнее жителям Черноголовки

Бывшая больница РАН теперь находится в ведении областного Минздрава. На ее базе функционирует многопрофильный стационар, а также работает детско-взрослая поликлиника, способная обеспечить около пятисот приемов в сутки.

«Основная наша задача — провести техническое оснащение больницы, привлечь дополнительные медицинские кадры. Важно, чтобы всем 20 тысячам жителей Черноголовки была доступна качественная медицинская помощь», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Городская больница в Черноголовке оказывает бесплатную медицинскую помощь жителям городского округа Черноголовка. В пресс-службе добавили, что передача учреждения областному Минздраву позволит усовершенствовать медицину в округе, а также улучшить качество предоставляемых пациентам услуг.

Сейчас в больнице настраивают оборудование, чтобы пациенты могли без проблем записываться на прием через региональный портал «Госуслуги» либо по номеру 122.