Качественная и современная медпомощь для 35 тысяч жителей. В Реутове открылась долгожданная поликлиника

В 10-м микрорайоне подмосковного Реутова открылась новая поликлиника. Она рассчитана на 750 посещений в смену. Теперь жителей южной части города ждет качественная и современная медицинская помощь в комфортных условиях. Замороженное из-за банкротства застройщика четырехэтажное здание было достроено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, поликлиника является долгожданным объектом для всего городского округа.

«Новая поликлиника сделает медицинскую помощь доступнее для южной части города — она будет обслуживать более 35 тысяч человек. В поликлинике установлено современное диагностическое оборудование, в том числе тяжелое — аппараты МРТ и рентгеновский, а также флюорограф и маммограф. Полностью укомплектован штат медицинских специалистов», — сообщила министр.

В новом здании клиники обоснуется взрослая поликлиника № 2, а ее здание, в свою очередь, займет детская поликлиника.

По словам местных жителей, они не верили, что к Новому году у них появится новое медицинское учреждение.

«Летом прошлого года мы встречались с Губернатором на строительной площадке, и тогда не верили, что к Новому году поликлинику достроят. И вот такая приятная новость! Спасибо огромное! Нам сказали, что здесь начнет ходить бесплатная маршрутка для льготников, которая будет доставлять пенсионеров, а также жителей из отдаленных районов», — рассказала местная жительница Елена Хромова.

В поликлинике открыты лечебно-хирургическое, терапевтическое, консультационно-диагностическое и хирургическое отделения, а также отделение лучевой диагностики. Возможно проведение некоторых операций — для этого оборудованы три операционных. Дневной стационар составляет 25 коек.

Также в клинике установлен аппарат МРТ, на котором могут проходить обследования пациенты весом до 250 килограммов.

«Я поражена размахом новой поликлиники, ведь до этого нам приходилось ходить в медучреждение, расположенное на первом этаже жилого дома. Там были очереди, меньше кабинетов. Сейчас все стало намного удобнее — больше врачей, новое оборудование, предусмотрен лифт для пожилых», — рассказала жительница Реутова Наталья Ильиных.