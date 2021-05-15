Качественная горячая вода и сотни вакансий. В Егорьевске рассказали о достижениях 2020 года

В Егорьевске в 2020 году модернизировали систему водоснабжения, дополнительно открыли 500 вакансий, снесли часть бараков. С ежегодным отчетом выступил глава городского округа Александр Гречищев.

В Егорьевске модернизировали систему водоснабжения. Поэтому одно из главных достижений 2020 года — в дома сразу 10 тысяч жителей пришла качественная горячая вода. До этого из кранов зачастую шла желтая, с неприятным запахом, чуть теплая вода.

«Вода у нас была очень плохого качества. Очень с запахом таким резким, неприятно было, а сейчас у нас все наладилось, вода хорошая, чистая», — рассказала жительница Егорьевска Светлана Линцова.

Кроме того, в округе дополнительно открыли более 500 вакансий, более 50 из них — на предприятии по производству гигиенических товаров Bella. Причем компания еще нуждается в специалистах: 2020-м она купила участок в 8,5 гектара, на котором вскоре возведут три корпуса. Объем инвестиций, вложенных в проект, — более 2,5 миллиарда рублей.

«На протяжении почти 19 лет существования нашей компании на Егорьевской земле мы стали самым крупным работодателем городского округа, поэтому могу заявить, что нам нужны сотрудники разных специальностей: это как простые рабочие должности, так и высококлассные специалисты», — заявил генеральный директор ООО «БЕЛЛА-Егорьевск» Марчин Ковальчик.

Еще одна актуальная для Егорьевска тема — переселение людей из аварийного жилья. За восемь лет реализации программы более тысячи жителей переехали из бараков в благоустроенные квартиры. Под снос пошло 60 аварийных домов.

Говоря о перспективах, Гречищев рассказал, что в 2021 году спроектируют станции очистки воды в поселках Новый и Шувое. А в ближайшие два года в медицинские учреждения округа поступит новое оборудование: МРТ и КТ-аппараты, ангиограф.

Кроме того, в сентябре Егорьевск отпразднует 800-летие со дня рождения Александра Невского. К этой дате реконструируют площадь и улицу, на которой стоит один из крупных храмов Московской области в честь этого святого.

«Проект получил грант по благоустройству малых и средних исторических городов, который проходит под патронажем нашего президента Владимира Путина. Благодаря этому проекту наш город получил значимые финансовые средства. Мы уверены, что уже к сентябрю мы обязательно этот проект сможем на территории реализовать и наши жители получат еще одно новое обустроенное общественное пространство», — отметил Гречищев.

На площади перед храмом Александра Невского положат новую плитку, а все провода уличного освещения уберут под землю. Сам храм получит художественную подсветку.