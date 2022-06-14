Качели и сухой фонтан появятся в сквере «Арбат» в Озерах
Благоустройство сквера «Арбат» началось в Озерах. Он преобразится к августу. Там установят перголу с качелями, сделают сухой фонтан и новые места отдыха со скамейками.
Сквер находится на Коммунистической площади. Благоустройство началось на прошлой неделе.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что появится новая рекреационная зона.
Уже в августе жители смогут насладиться прогулкой в обновленном пространстве
Михаил Хайкин.
Сделают и новое мощение с подземными коммуникациями, установят дополнительные лавочки, урны. Обустроят зеленые зоны.
В общей сложности преображение охватит территорию площадью около гектара. Уже завершается демонтаж старой плитки.
Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.