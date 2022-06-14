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    14 июня 2022, 14:11

    Качели и сухой фонтан появятся в сквере «Арбат» в Озерах

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Благоустройство сквера «Арбат» началось в Озерах. Он преобразится к августу. Там установят перголу с качелями, сделают сухой фонтан и новые места отдыха со скамейками.

    Качели и сухой фонтан появятся в сквере «Арбат» в Озерах | Изображение 1

    Сквер находится на Коммунистической площади. Благоустройство началось на прошлой неделе.

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что появится новая рекреационная зона.

    Уже в августе жители смогут насладиться прогулкой в обновленном пространстве

    Михаил Хайкин.

    Сделают и новое мощение с подземными коммуникациями, установят дополнительные лавочки, урны. Обустроят зеленые зоны.

    В общей сложности преображение охватит территорию площадью около гектара. Уже завершается демонтаж старой плитки.

    Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.