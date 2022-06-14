Качели и сухой фонтан появятся в сквере «Арбат» в Озерах

Благоустройство сквера «Арбат» началось в Озерах. Он преобразится к августу. Там установят перголу с качелями, сделают сухой фонтан и новые места отдыха со скамейками.

Сквер находится на Коммунистической площади. Благоустройство началось на прошлой неделе.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что появится новая рекреационная зона.

Уже в августе жители смогут насладиться прогулкой в обновленном пространстве Михаил Хайкин.

Сделают и новое мощение с подземными коммуникациями, установят дополнительные лавочки, урны. Обустроят зеленые зоны.

В общей сложности преображение охватит территорию площадью около гектара. Уже завершается демонтаж старой плитки.

Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.