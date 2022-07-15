Качели и арт-объекты появятся в Театральном сквере в Щелкове

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход работ в Театральном сквере в городском округе Щелково.

«В этом году в Московской области планируется благоустроить зонами активного отдыха 19 скверов и 14 парков. На эти работы выделено порядка 1,6 миллиарда рублей. Подмосковье является одним из лидеров по качеству городской среды, количество парков за последние восемь лет в нашем регионе увеличилось в семь раз. Вся эта масштабная работа является отражением запросов жителей на создание качественных мест отдыха», — отметил Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что предложения о благоустройстве Театрального сквера поступили от жителей Щелкова.

«Сейчас работы только начаты, идет подготовительный этап. Здесь будет создана новая зона притяжения, поставлены лавочки, качели, арт-объекты. Все объекты были выбраны инициативной группой жителей Щелково», — сказал Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы добавил, что после завершения всех работ сквер станет прекрасным местом для отдыха и спорта для жителей города.

Завершить работы в сквере планируют в сентябре.