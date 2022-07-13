Качели, гамаки и летний театр появятся в Центральном парке в Пушкино

Более половины работ по преображению Центрального парка Пушкино завершено. Рабочие уложили первый слой асфальта, обустроили скейтпарк и спортивную площадку. С рабочим визитом на объекте побывал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Сейчас рабочие укладывают плитку, устанавливают бордюры и сцену с амфитеатром. Завершили обустройство теневых навесов, скамеек и качелей.

«Центральный парк культуры и отдыха — главное место для прогулок и отдыха пушкинцев. Благоустройство данной территории очень ждали жители. В мае текущего года мы приступили к комплексной модернизации парка. На данный момент уже завершили более половины запланированных работ», — отметил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Сцена, которая станет центром парка, будет стилизована под утраченный летний театр с павильонами для проведения мастер-классов по обеим сторонам. Напротив установят перголу с качелями. Для посетителей обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки, зоны отдыха с гамаками. В планах также обновить систему освещения и установить камеры видеонаблюдения.

Источник фото: телеканал «360»

Министр также побывал в сквере на улице Рощинской — там рабочие приступили к последнему этапу благоустройства: завершают прокладку дорожно-тропиночной сети, обновили освещение и видеонаблюдение, готовятся к установке детской площадки и озеленению. Готовность сквера составила 75%.

Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие парки и скверы благоустроят в Подмосковье в этом году.